Семь человек задержаны в связи со взрывами на Шри-Ланке

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Семерых людей задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке, прогремевшими 21 апреля. Об этом сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва в микроблоге в Twitter.

Ранее министр обороны Руван Вийеварден заявил, что установлены их организаторы. Полиция Коломбо также подтвердила, что последний взрыв совершил террорист-смертник.

Утром во время празднования католической Пасхи на острове прогремели шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери".

Днем случилось еще два взрыва: один неподалеку от зоопарка, второй в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Жертвами последнего стали трое полицейских.

Всего погибли порядка 190 человек, еще около 500 пострадали. В их числе есть иностранцы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, россиян среди них нет. В стране введен комендантский час, временно закрыт доступ к социальным сетям.