Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

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Власти Шри-Ланки установили организаторов серии взрывов, прогремевших в разных точках 21 апреля, передает ТАСС.

По словам министра обороны страны Рувана Вийевардена, виновные установлены, однако подробностей он не сообщил.

Полиция Коломбо подтвердила, что один из взрывов был совершен террористом-смертником. Речь идет о последнем, восьмом, хлопке.

Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи на острове прогремели шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери". Днем произошли еще два взрыва: один неподалеку от зоопарка, второй – в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Жертвами последнего стали трое полицейских.

Всего погибли 190 человек, около 500 пострадали. Среди них есть иностранцы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российских граждан в числе жертв и пострадавших нет.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Все пасхальные службы в районе города Коломбо отменены. В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.

Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека надеется, что произошедшие 21 апреля взрывы в стране не повлияют на туристическую отрасль. Случившееся дипломат назвал ужасным. По его словам, очевидно, что целью было убийство людей. Джаятиллека подчеркнул, что это теракт.