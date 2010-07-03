Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

Власти Шри-Ланки установили организаторов серии взрывов, прогремевших в разных точках 21 апреля, передает ТАСС.
По словам министра обороны страны Рувана Вийевардена, виновные установлены, однако подробностей он не сообщил.
Полиция Коломбо подтвердила, что один из взрывов был совершен террористом-смертником. Речь идет о последнем, восьмом, хлопке.
Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи на острове прогремели шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери". Днем произошли еще два взрыва: один неподалеку от зоопарка, второй – в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Жертвами последнего стали трое полицейских.
Всего погибли 190 человек, около 500 пострадали. Среди них есть иностранцы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российских граждан в числе жертв и пострадавших нет.
Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Все пасхальные службы в районе города Коломбо отменены. В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.
Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека надеется, что произошедшие 21 апреля взрывы в стране не повлияют на туристическую отрасль. Случившееся дипломат назвал ужасным. По его словам, очевидно, что целью было убийство людей. Джаятиллека подчеркнул, что это теракт.
На Шри-Ланке из-за серии взрывов вводят комендантский час
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