Посол Шри-Ланки в РФ прокомментировал ЧП со взрывами

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Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека надеется, что произошедшие 21 апреля взрывы в стране не повлияют на туристическую отрасль, передает РИА Новости.

"Эта атака произошла на Пасху, основной целью были храмы и верующие, те, кто праздновал. Христианская община была целью, преимущественно католики, так как они составляют ее большинство. Целью не были туристы, если бы это были туристы, то взрывы произошли бы на пляжах, где находится большинство отдыхающих", – пояснил он.

Случившееся дипломат назвал ужасным. По его словам, очевидно, что целью было убийство людей. Джаятиллека подчеркнул, что это теракт.

"Мы уже сталкивались с этим раньше. Но мы думали, что это в прошлом, после как покончили с терроризмом ровно десять лет назад, в мае, но он возвращается, это терроризм, и мы снова с ним сталкиваемся", – отметил он.

Утром 21 апреля на Шри-Ланке прогремело шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери". ЧП произошло во время празднования католической Пасхи.

Днем прогремели еще два взрыва. Всего погибли 187 человек, около 500 пострадали. Среди них есть иностранцы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российских граждан в числе жертв и пострадавших нет. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час.

Страна на протяжении десятилетий страдала от атак террористов: с 1983 по 2009 год в стране продолжался вооруженный конфликт между центральным правительством и военизированным движением "Тигры освобождения Тамил Илама". Его члены регулярно устраивали теракты.

В январе 2008 года власти Шри-Ланки отказались от перемирия, ранее заключенного с руководством "тамильских тигров". Правительство государства пошло в наступление на контролируемые ими территории. 17 мая 2009 года "тамильские тигры" официально признали поражение и объявили о прекращении огня.