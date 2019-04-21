Число жертв взрывов на Шри-Ланке снова выросло

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Жертв взрывов в отелях и церквях на Шри-Ланке стало больше. Их число достигло 185, передает телеканал News 1st.

Еще сотни человек пострадали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиян среди погибших и пострадавших нет. По ее словам, туристические зоны не были затронуты взрывами. Захарова добавила, что посольство продолжает проверять эту информацию.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся, сообщает пресс-служба Кремля. "Хотел бы подтвердить, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", – говорится в телеграмме главы государства. Он подчеркнул, что исполнители и заказчики преступления должны понести заслуженное наказание.

"В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых", – добавил президент РФ.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил произошедшее и призвал жителей избегать распространения непроверенных сведений и спекуляций. Правительство Шри-Ланки проведет экстренное заседание после происшедшего.

Россиян нет среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке



В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.

ЧП на Шри-Ланке произошло утром во время празднования католической Пасхи. В общей сложности прогремели шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери".

Среди погибших при взрывах есть иностранцы. По последним данным, это 35 человек. Известно о четырех гражданах Китая, госпитализированных с легкими ранениями. Их состояние оценивается как стабильное.