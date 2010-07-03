Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Коломбо

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Российское посольство на Шри-Ланке рекомендовало туристам из России воздержаться от посещения города Коломбо из-за взрывов, прогремевших в стране в воскресенье.

"Несмотря на то, что в курортной зоне терактов не произошло, советуем тщательно взвешивать решение о поездке в Шри-Ланку",– говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В дипмиссии отметили, что ситуация в аэропорту Коломбо контролируется полицией.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. По данным телеканала News 1st, число погибших возросло до 215 человек. Среди жертв 35 иностранцев. Россиян в их числе нет.

Семь подозреваемых задержаны. Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что установлены организаторы.