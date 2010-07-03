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20:59

Опубликованы новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе

происшествия

20:59

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Фото: телеграм канал "Говорит Москва"

Французская полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе. Об этом сообщается в Twitter полиции.

"Новые фотографии и описание мужчины, подозреваемого в организации взрыва заминированного свертка в Лионе, на улице Виктора Гюго. Если у вас есть информация, помогите нам", – говорится в сообщении.


Взрыв в Лионе произошел в пятницу, 24 мая, в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго. Как пишут СМИ, сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Местные телеканалы опубликовали портрет вероятного подозреваемого. В Сети появились кадры с места. По информации правительства города, 13 человек пострадали, среди них восьмилетний ребенок.

Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.

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