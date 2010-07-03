Задержаны трое подозреваемых по делу о взрыве в Лионе

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Французская полиция задержала троих подозреваемых в рамках расследования взрыва в Лионе, сообщает Le Monde.

В их числе оказался 24-летний алжирский студент, которого считают исполнителем теракта. До этого он не попадал в поле зрение полиции.

Под стражу также поместили мать мужчины и еще одного человека из его окружения. Известно, что полиция допросила сестру подозреваемого.

Взрыв в Лионе произошел 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго. По информации СМИ, сработало самодельное взрывное устройство. Есть версия, что оно было оснащено дистанционной системой управления.

Согласно данным городского правительства, 13 человек пострадали, среди них восьмилетний ребенок. Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Затем дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.