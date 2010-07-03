Появилось видео с места взрыва в Лионе

Взрыв прогремел около 17:30 по местному времени. Сразу после этого прилегающую территорию оцепили. Местные власти призывают избегать нахождения в этом районе.
Как утверждают СМИ, пострадали от 10 до 13 человек, включая ребенка. Никто из них не получил тяжелых ранений.
По предварительным данным, причиной ЧП стал заминированный сверток. Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.
Ранее прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры, уточняет AFP.
В российском посольстве во Франции уточняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.
J'étais dans une boutique de la rue lorsque l'explosion s'est produite. La police, les militaires et les pompiers sont très vite intervenus. Video: quelques minutes après l'explosion, de nombreux véhicules d'interventions arrivent dur les lieux. #Lyonpic.twitter.com/tw9qUkfYGN
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