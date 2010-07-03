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20:24

Появилось видео с места взрыва в Лионе

происшествия за рубежом

20:24

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Фото: twitter.com/oumsedia69

Жители Лиона, ставшие очевидцами взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго, выложили в Сеть запись с места событий.

На кадрах видны приехавшие сотрудники полиции, врачи скорой помощи и пожарные. За происходящим наблюдают прохожие.


Взрыв прогремел около 17:30 по местному времени. Сразу после этого прилегающую территорию оцепили. Местные власти призывают избегать нахождения в этом районе.

Как утверждают СМИ, пострадали от 10 до 13 человек, включая ребенка. Никто из них не получил тяжелых ранений.

По предварительным данным, причиной ЧП стал заминированный сверток. Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Ранее прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры, уточняет AFP.

В российском посольстве во Франции уточняют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

происшествия за рубежом

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