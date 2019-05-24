Россияне не пострадали при взрыве в Лионе

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Граждан РФ нет среди пострадавших при взрыве в Лионе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По имеющимся данным, травмы получили только местные жители, в числе которых была восьмилетняя девочка. Сведений о пострадавших иностранных туристах нет.

В АТОР уточнили, что если в Лионе сейчас и есть россияне, то их немного, и это в основном бизнес-контингент.

Представители посольства РФ во Франции подтвердили, что российские граждане не пострадали в Лионе.

"Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет", – сказано в Twitter дипмиссии.

Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго. Сейчас район ЧП оцеплен. Судя по кадрам, снятым очевидцами, на месте работают полицейские, медики и пожарные.

Как пишут СМИ, сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства". Позже дело передали антитеррористическому подразделению прокуратуры.

