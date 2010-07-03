Путин поручил установить, как устраняли недочеты на заводе в Дзержинске

Владимир Путин заявил о необходимости установить, как устранялись недостатки на заводе в Дзержинске, которые выявляли еще до взрыва, передает "Интерфакс".

"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков", – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что необходимо дать этому объективную оценку.

"Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва", – добавил Путин.

1 июня на заводе прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. Взрывы были такими мощными, что начался пожар. Цех завода полностью обрушился. Там производились и хранились фугасные авиабомбы.

В результате ЧП пострадали 116 человек, включая ребенка. Из них 18, по данным МЧС РФ, госпитализированы. Также из-за взрывов повреждено 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах. Жителям домов, в которых выбиты окна, рекомендовали обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании. Все необходимые ресурсы будут выделены.

После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.