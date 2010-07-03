В Швеции произошел взрыв в магазине

СМИ сообщили о взрыве в помещении ювелирного магазина в шведском городе Норрчепинг. По данным ТАСС, сообщение о ЧП поступило на пульт полиции в 04:23 по местному времени.

Были разбиты несколько окон. По предварительным данным, очаг взрыва находился внутри складского помещения. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что взрыв высоковольтного кабеля произошел у здания, в котором размещен консульский отдел посольства России в Киеве. Инцидент произошел днем в субботу, 13 апреля. На сайте МВД страны говорится, что сначала правоохранители получили сообщение о взрыве возле посольства.