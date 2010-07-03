У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Взрыв высоковольтного кабеля произошел у здания, в котором размещен консульский отдел посольства России в Киеве. Информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел днем в субботу, 13 апреля. На сайте МВД страны говорится, что сначала правоохранители получили сообщение о взрыве возле посольства, однако потом информацию уточнили в "Киевэнерго". Оказалось, что случился разрыв высоковольтного кабеля Юго-Западной железной дороги.

Мостовая получила незначительные повреждения, представители профильных служб ликвидируют последствия аварии.