Взрыв прогремел во дворе дома в Киеве

Снимок с видео: YouTube/Головне управління ДСНС України у м. Києві



В Киеве во дворе трехэтажного дома произошел взрыв, передает "Интерфакс".

Он прогремел в гараже на улице Тургеневская в Шевченковском районе поздно ночью. Разрушены оказались три гаража. Их частями повреждена газовая труба, выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании.

Пожара после взрыва не последовало. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, поиски возможных пострадавших продолжаются.