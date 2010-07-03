В США 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ

В городе Плантейшн в американском штате Флорида при взрыве газа в торговом центре пострадали по меньшей мере 20 человек. Двое из них получили тяжелые травмы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем в субботу, 5 июля. Взрыв прогремел в помещении одной из точек общественного питания в торговом центре. Здание получило серьезные повреждения, обрушилась часть крыши. На месте работают сотрудники полиции и службы пожарной охраны.

Пожарный департамент города сообщил в своем микроблоге в Twitter о "многочисленных пострадавших". Другие подробности пока не приводятся. На месте инцидента работают десятки пожарных.

