Новый стандарт обучения в старшей школе не затронет 11-классников в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Школьники, которые перейдут в 11-й класс в 2027 году, продолжат учиться по действующему образовательному стандарту. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Первыми по нему будут учиться 10-классники, уточнили в ведомстве.

Согласно новым правилам, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо выбрать углубленную подготовку по одному из шести профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.

Общая учебная нагрузка за два года должна составлять от 2 312 до 2 516 часов. Верхний предел соответствует 37 занятиям в неделю в каждом классе.

Ранее Минпросвещения России утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуют включить в планы воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на новый учебный год.

Среди них – проекты "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", конкурс "Семейная память" и цикл занятий "Разговоры о важном". Помимо этого, в перечень вошли акции и события, приуроченные к памятным датам.

