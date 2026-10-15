Биолог Лидский: предел продолжительности жизни человека составляет 150 лет

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Некоторые математические модели допускают, что человек теоретически может прожить до 150 лет, однако научных подтверждений такой продолжительности жизни пока нет. Об этом "Газете.ру" рассказал эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

По словам ученого, достоверно подтвержденный возраст людей не превышает примерно 120 лет. Рекорд француженки Жанны Кальман, прожившей 122 года, остается предметом дискуссий: существует гипотеза, что она могла выдавать себя за собственную мать. При этом расчеты возможного предела жизни зависят от исходных допущений и не позволяют установить точную максимальную продолжительность жизни человека.

В природе встречаются организмы, живущие столетиями и даже тысячелетиями. Например, гренландские акулы могут жить несколько сотен лет, гренландские киты – более 200 лет, а отдельные деревья существуют тысячи лет.

Однако сам факт столь долгой жизни других организмов не означает, что аналогичного результата можно добиться у людей. По словам Лидского, медицина пока не научилась существенно продлевать человеческую жизнь за счет воздействия на механизмы старения.

Утверждение о том, что человек в будущем сможет прожить 500 лет, ученый назвал гипотезой, которую сейчас нельзя ни подтвердить, ни окончательно опровергнуть. Для подобных выводов пока нет ни надежных экспериментальных данных, ни убедительных математических моделей.

Существенное увеличение продолжительности жизни станет возможным лишь в том случае, если наука найдет способы эффективно воздействовать на фундаментальные процессы старения.

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