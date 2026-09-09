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09 сентября, 10:32

Общество

Самым пожилым жителем Москвы стала 108-летняя женщина

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Самой старшей жительницей столицы стала 108-летняя женщина, а самым пожилым москвичом – 105-летний мужчина. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2026 году уже превысила планку в 80 лет. По ее словам, город готов предложить москвичам еще 10–15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и улучшения городской среды.

Ранее британка Этель Катерхэм, признанная самым пожилым живущим человеком на Земле, отпраздновала свой 117-й день рождения. Долгожительница, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном, отметила событие в кругу семьи и друзей.

Кроме того, Книга рекордов Гиннесса выпустила заявление, в котором подтвердила, что Катерхэм стала первой британкой, достигшей возраста 117 лет. По данным Книги, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.

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