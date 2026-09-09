Один из пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск находится в тяжелом состоянии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Состояние одного из пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что всего в медучреждения города поступили 28 пострадавших, включая двоих детей. Врачи оказывают им необходимую помощь, а также проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Одному раненому помогли на месте.

В оказании помощи также задействованы специалисты мобильного госпиталя Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Об атаке на Новороссийск стало известно 9 сентября. 4 человека погибли, и еще 29 пострадали. В результате ударов оказались повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, храм и детский сад.

