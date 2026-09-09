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09 сентября, 09:13

Политика

Силы ПВО ликвидировали 596 вражеских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО работали в период с 20:00 по московскому времени 8 сентября до 08:00 9 сентября. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий в Новороссийске. В результате падения произошли возгорания. В городе были повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, православный храм и детский сад.

Всего из-за атаки погибли 4 человека, включая ребенка, а еще 29 жителей пострадали. До этого от ударов БПЛА загорелась лесная подстилка в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. Площадь возгорания достигла 1,5 гектара.

Днем ранее Киев атаковал Никольский храм в Никифоровском округе Тамбовской области. В итоге пострадал купол сооружения. Возгорание на высоте 40 метров удалось оперативно потушить на площади в 25 квадратных метров.

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