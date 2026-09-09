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09 сентября, 08:55

Происшествия

4 человека погибли и 29 пострадали из-за атаки БПЛА на Новороссийск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

4 человека, включая ребенка, погибли и еще 29 пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Об этом в MAX сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что медики оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое. Им оказывают всю необходимую помощь. При необходимости они будут доставлены в краевые медицинские центры.

От ударов в городе повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, добавил Кондратьев. Кроме того, задело православный храм и детский сад. На места выехали специалисты оперативных и спасательных служб.

Глава региона поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко взять ситуацию под личный контроль, оценить нанесенный ущерб и оказать помощь всем пострадавшим семьям.

Кроме того, 3 частных дома и детский сад повреждены в Анапе, добавил Кондратьев. Там никто не пострадал. Вместе с тем последствия атаки дронов устраняют в Крымском и Темрюкском районах.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь. Изначально сообщалось об одной погибшей, девочке 2011 года рождения. Позже число жертв возросло до двух: мужчину госпитализировали в состоянии комы, после чего он умер в реанимации.

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