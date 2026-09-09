В Москве работает 19 спортивных площадок для занятий современным пятиборьем

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве для занятий современным пятиборьем оборудованы 19 площадок. Девять из них находятся в оперативном управлении подведомственных учреждений Москомспорта, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Современное пятиборье включает пять дисциплин: фехтование на шпагах, плавание вольным стилем на дистанции 200 метров, гонку по трассе с препятствиями длиной 60–70 метров, бег по пересеченной местности на 3,2 тысячи метров и стрельбу из лазерного пистолета по мишеням.

Победителя определяют по сумме очков, набранных в каждом виде программы. Начинать подготовку к поступлению в спортивную школу по этому виду спорта рекомендуется с 10 лет. Сейчас пятиборьем в столице занимаются более 3,7 тысячи детей и взрослых.

В Московской академии современного пятиборья занимаются свыше 330 человек. С обучающимися работают более 20 тренеров-преподавателей. Академия является основной базой подготовки столичных спортсменов – членов сборной команды России.

Комплекс объектов академии на 9-й Северной линии включает 25-метровый бассейн, универсальный спортивный зал, крытый тир, конноспортивный манеж, два конкурных поля, теннисный корт и конюшню на 10 лошадей. Здесь проводят всероссийские соревнования, а также чемпионаты и первенства Москвы.

Кроме того, в 2020 году на улице Арсюкова построили спортивный комплекс для современного пятиборья "Северный". 5 сентября в нем и в комплексе Московской академии современного пятиборья прошел Кубок Союзного государства по современному пятиборью. В турнире участвовали 12 команд из России, Белоруссии, Египта, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы завершилось благоустройство территории у дома на Веерной улице. Там обновили спортивные и игровые зоны, а также создали пространство для спокойного отдыха. В частности, для ребят в возрасте от 5 до 14 лет оборудовали еще одну площадку с игровым комплексом, где есть горки и элементы для лазания. Там появились качели-гнездо и батут.

