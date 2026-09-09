Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с "безопасными счетами"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Эксперты проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий предупредили горожан о новой мошеннической схеме. Злоумышленники убеждают людей срочно "обновить основной счет в Центробанке", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина, эта схема является разновидностью известной легенды про "безопасный счет", только с другим названием. Защититься можно лишь при помощи бдительности и критического мышления.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Федеральной службы по финансовому мониторингу или других ведомств, запугивают человека уголовной ответственностью из-за утечки данных, убеждают снять денежные средства и перевести их на "специальный счет".

Свои требования они аргументируют "высокой надежностью" указанных банкоматов, а для убедительности могут прислать в мессенджере поддельную видеоинструкцию регулятора. В итоге деньги поступают на подконтрольные мошенникам счета.

Эксперты напомнили, что никаких "основных" или "безопасных" счетов в Банке России для граждан не существует. Сотрудники ЦБ, государственных ведомств и банков никогда не просят совершать операции по счетам, тем более снимать все деньги и переводить их по неизвестным реквизитам через банкоматы.

Как только собеседник заводит речь о деньгах или счетах, нужно немедленно прекратить разговор или переписку. При подозрительном звонке или сообщении следует прекратить звонок и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному на сайте или на карте. Нельзя сообщать свои персональные данные, реквизиты карт, коды из СМС и пароли.

Ранее в ГД рекомендовали гражданам удалять использованные СМС-коды подтверждения из портала "Госуслуги", банков и других сервисов сразу после завершения операции. Пока срок его действия не истек, мошенники могут попытаться перехватить или выманить его у человека. Также по СМС аферисты могут узнать, услугами каких сервисов, банков, маркетплейсов и операторов связи пользуется человек.

