В Госдуме предложили ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником

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Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил установить для россиян, которые оставили работу ради постоянного ухода за тяжелобольным родственником, федеральную выплату не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, тяжелая болезнь одного человека требует от другого члена семьи отказаться от работы в пользу ухода за больным. Это нередко лишает заработка сразу двоих, из-за чего семья одновременно сталкивается и с болезнью, и с потерей дохода.

Он пояснил, что отдельные меры поддержки для ухода за тяжелобольными сегодня существуют, однако потерянную зарплату родственника они не заменяют. Система долговременного ухода позволяет родственникам вернуться к работе, но общей федеральной выплаты человеку, вынужденному отказаться от работы ради ухода за взрослым близким, нет.

Критерием для назначения выплаты должно быть состояние человека, подчеркнул депутат. Если врачи подтверждают, что близкому необходим постоянный посторонний уход, а родственник ради этого действительно оставил работу, он должен иметь право на поддержку.

Оформление выплаты необходимо сделать максимально простым: медицинское заключение должно подтверждать необходимость ухода, а сведения о занятости государство может получать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в России увеличится до 7,8 тысячи рублей в день в 2027 году. Рост предусмотрен проектом бюджета организации на ближайшие три года. В 2026 году максимальный размер выплаты составил 6 827,4 рубля в день, в 2027 году будет 7 860,27, а в 2028 году – 8 489,04.

