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09 сентября, 07:55

Город

Помещение для бизнеса выставили на торги в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение свободного назначения площадью 266,6 квадратного метра выставлено на городские торги в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

Объект расположен по адресу 3-й Самотечный переулок, дом 13. Помещение находится на первом этаже многоквартирного жилого дома и имеет отдельный вход. Недвижимость реализует департамент городского имущества Москвы.

Пуртов отметил, что свободное назначение позволяет реализовать в помещении любую бизнес-идею – например, разместить художественную школу, офис с зонами отдыха или репетиторские классы. Прием заявок на участие в торгах завершится 14 октября.

Аукцион пройдет 23 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на платформе и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на открытые аукционы были выставлены пять нежилых помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Каждое помещение имеет отдельный вход с улицы. Их площадь варьируется от 68,8 до 96,2 квадратного метра.

Еще три коммерческих помещения выставили на открытые торги в Академическом районе Москвы. Два объекта находятся в подвале, еще один занимает первый этаж и подвал многоквартирного дома. Помещения расположены недалеко от станции метро "Профсоюзная" и Черемушкинского пруда.

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