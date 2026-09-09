Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала мая

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

На метеостанции ВДНХ минимальная температура составила 5,1 градуса, указал синоптик. На других метеостанциях мегаполиса ночью было от 8,4 градуса на Балчуге до 3,4 градуса – в Бутове. В ТиНАО (Михайловское) ночной минимум составил 1,2 градуса.

В Московской области самыми холодными точками стали Павловский Посад и Мелихово – там температура опускалась до 1,1 градуса. Леус также отметил, что предстоящая ночь ожидается более теплой, и речи о близких к заморозкам температурах уже не идет.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду и четверг, 9 и 10 сентября, ожидается летняя погода с температурой воздуха до 26 градусов. 9-го числа воздух прогреется до 20–22 градусов, осадков не ожидается. На следующий день столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов.

