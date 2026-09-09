Бесплатные мастер-классы пройдут в пространстве "Молодежь Москвы. Звездный"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" с 15 сентября начнутся бесплатные мастер-классы для горожан от 14 до 35 лет, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что организаторы хотят сделать технологии доступными каждому. Они будут проходить по адресу: проспект Вернадского, дом 14. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы", количество мест ограничено.

Первое занятие "Основы звукозаписи за вечер" состоится 15 сентября с 17:00 до 19:00. Участники познакомятся с оборудованием студии и подготовятся к профессиональной записи.

22 сентября в это же время пройдет мастер-класс, где посетители изучат принципы работы 3D-принтера и самостоятельно разработают модель для печати. 24 сентября в студии дизайна и кастомизации участники с помощью лазерного гравера нанесут изображения или надписи на различные поверхности.

После мастер-классов участники смогут узнать, как пользоваться всеми сервисами пространства на постоянной основе. Им будут доступны студия звукозаписи с профессиональным оборудованием, медиастудия для фото- и видеосъемки, студия дизайна и кастомизации с термопрессом и принтером для создания авторской одежды, а также лаборатория 3D-печати с тремя типами принтеров для разработки макетов и прототипов.

Кроме того, гости пространства могут воспользоваться коворкингом для командной работы, танцевальным залом с зеркалами и музыкальной станцией, а также помещением для лекций и мероприятий. Площадка работает ежедневно с 10:00 до 20:00, забронировать ее можно также на портале "Молодежь Москвы".

В августе 2026 года порталу "Молодежь Москвы" исполнилось три года. Ежегодное количество просмотров всех разделов сайта превысило три миллиона.

Один из самых посещаемых разделов – "Афиша", где собраны анонсы ближайших событий: от кинопоказов и концертов до карьерных форумов. Также прошедшим летом на портале появилась интерактивная карта спортивных площадок в парках, дворах и скверах.