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Новости

09 сентября, 10:44

Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 24 июля

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 100 долларов впервые с 24 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent стали дороже на 2,21% относительно предыдущего закрытия и составили 100,08 доллара за баррель.

При этом августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,84% и достигли 94,74 доллара за баррель.

Ранее в Минприроды заявили, что полное воспроизводство запасов нефти и газа в России ожидается уже в 2026 году. По информации ведомства, за первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей по жидким углеводородам достиг 45 миллионов тонн.

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