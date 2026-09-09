Аудитория платформы "Сделано в Москве" превысила шесть миллионов человек

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице обновили онлайн-шоурум "Сделано в Москве", он стал еще удобнее как для покупателей, так и для представителей бизнеса. Изменения затронули дизайн главной страницы и личного кабинета предпринимателя, систему регистрации и навигацию, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За четыре года аудитория платформы превысила шесть миллионов человек. Сегодня в каталоге представлено больше 45 тысяч товаров столичных брендов. Среди самых популярных категорий – одежда, украшения, аксессуары, косметика, продукты питания, товары для дома и творчества", – отметила она.

Теперь главная страница интернет-площадки встречает пользователей яркой кликабельной иллюстрацией, которая ведет на один из актуальных материалов, например на статью об обустройстве квартиры со ссылками на московских производителей мебели, текстиля и элементов декора.

Сверху, помимо каталога, появились разделы, посвященные сезонным городским проектам и социальному предпринимательству, кнопка регистрации участников и возможность переключения с потребительских товаров на продукцию для бизнеса. Механику поиска дополнили новыми фильтрами и подкатегориями.

Обновление коснулось и функционала для резидентов программы. В личном кабинете предпринимателя появилась возможность добавить еще одного пользователя, который будет модерировать информацию о компании и ее ассортименте. Кроме того, к одному кабинету теперь можно привязать несколько торговых марок. В нем же отслеживаются статусы заявок на получение мер поддержки. Процесс подключения новых предпринимателей автоматизировали.

Сегодня программа "Сделано в Москве" объединяет больше 7,5 тысячи компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они производят продукцию в 35 различных категориях. За четыре года проект помог участникам дополнительно заработать более 3,6 миллиарда рублей, а фестивальные площадки и маркеты посетили свыше 18 миллионов покупателей.

Москва постоянно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. Недавно на сайте проекта "Малый бизнес Москвы" запустили нейроконсультанта по городским мерам поддержки. Сервис "Цифровой советник" помогает сориентироваться в существующих инструментах, быстро находит нужную информацию и предлагает дальнейшие шаги.

Создание комфортных условий для развития бизнеса осуществляется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также стратегии мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

За четыре года проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тысячи компаний, выпускающих товары в 35 категориях – от одежды и украшений до игрушек, товаров для животных и продукции для спорта и творчества. Участники проекта дополнительно заработали свыше 3,6 миллиарда рублей, а фестивали и маркеты с их продукцией посетили более 18 миллионов человек. Предприниматели могут бесплатно размещать товары в арт-павильонах на площадках "Лета в Москве" и "Зимы в Москве".

