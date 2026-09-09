ФСБ задержала трех крымчан, завербованных украинской разведкой через сайт знакомств

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Троих жителей Крыма, которых украинская разведка завербовала через сайт знакомств, задержали за передачу сведений о российских военных объектах и нефтебазах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения познакомились в интернете с сотрудницей ГУР МО Украины Мариной Кучерак. На сайте она использовала вымышленные имена и представлялась крымчанкой, которая была вынуждена уехать на Украину.

В ходе общения женщина просила новых знакомых делиться с ней информацией военного характера. Они передавали ей фотографии, видеозаписи и координаты российских объектов. Среди них, по данным спецслужбы, были позиции ПВО, нефтебазы, пункты хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, а также места стоянок и маршруты движения военной техники.

Мужчины были задержаны. В отношении них проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее в Воронеже задержали 19-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами через мессенджер. Он следил за военными объектами в Московском регионе, подыскивал соучастников для работы на Украину и был задействован в кол-центрах мошенников. При обыске у него изъяли телефон с перепиской, подтверждающей его деятельность. Фигурант признал вину после ареста.