Двух жителей Крыма задержали за передачу Киеву данных о военных объектах на полуострове

В Крыму силовики задержали двоих местных жителей, которые передавали спецслужбам Украины данные о военных на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Одним из них оказался, как выяснили правоохранители, житель Красноперекопского района 1975 года рождения. Через мессенджер Telegram он связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины для передачи фото- и видеоматериалов, а также координат объектов Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Второй подозреваемый, житель Симферополя 1962 года рождения, в свою очередь, установил контакт с украинской Государственной пограничной службой через интернет. Он использовал агентурный псевдоним и согласился предоставить персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.

В его задачу в том числе входила передача сведений о перемещении российской военной техники и оборонных объектах, которые могли быть использованы для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов.

Против мужчин возбудили уголовные дела о госизмене и заключили под стражу. На фоне произошедшего ФСБ еще раз предупредила, что все лица, сотрудничающие с противником, будут установлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.

Ранее суд приговорил жителя Краснодара к 18 годам лишения свободы по аналогичной статье, а также за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма. По указанию вражеской разведки мужчина согласился участвовать в конкурсе "Кибердром", в ходе которого получил доступ к материалам о применении дронов и систем радиоэлектронной борьбы в СВО.

Он скопировал эту информацию и отправил их представителю-куратору. Кроме того, осужденный разместил видео с призывами к подрыву Московского Кремля и оставил комментарии с призывами к насилию в отношении лиц русской национальности.