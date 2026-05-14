Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:14

Происшествия

Двух жителей Крыма задержали за передачу Киеву данных о военных объектах на полуострове

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму силовики задержали двоих местных жителей, которые передавали спецслужбам Украины данные о военных на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Одним из них оказался, как выяснили правоохранители, житель Красноперекопского района 1975 года рождения. Через мессенджер Telegram он связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины для передачи фото- и видеоматериалов, а также координат объектов Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Второй подозреваемый, житель Симферополя 1962 года рождения, в свою очередь, установил контакт с украинской Государственной пограничной службой через интернет. Он использовал агентурный псевдоним и согласился предоставить персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.

В его задачу в том числе входила передача сведений о перемещении российской военной техники и оборонных объектах, которые могли быть использованы для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов.

Против мужчин возбудили уголовные дела о госизмене и заключили под стражу. На фоне произошедшего ФСБ еще раз предупредила, что все лица, сотрудничающие с противником, будут установлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.

Ранее суд приговорил жителя Краснодара к 18 годам лишения свободы по аналогичной статье, а также за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма. По указанию вражеской разведки мужчина согласился участвовать в конкурсе "Кибердром", в ходе которого получил доступ к материалам о применении дронов и систем радиоэлектронной борьбы в СВО.

Он скопировал эту информацию и отправил их представителю-куратору. Кроме того, осужденный разместил видео с призывами к подрыву Московского Кремля и оставил комментарии с призывами к насилию в отношении лиц русской национальности.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика