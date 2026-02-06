ФСБ задержала жителя Хабаровского края за шпионаж в пользу Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали 48-летнего жителя Хабаровского края, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, житель города Бикина связался в Telegram с представителем запрещенного в РФ военизированного объединения, которое действует в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По указке куратора подозреваемый собирал и передавал украинской стороне сведения о военных, служащих в зоне СВО, и расположении воинских частей в городе. Соответствующая информация могла быть использована против безопасности России и нанести ущерб ее обороноспособности, добавили в ЦОС.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее российские спецслужбы задержали 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене. Несовершеннолетний установил контакт с представителями ГУР Минобороны Украины и по их заданию собирал информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил России на территории города. Возбуждено уголовное дело.