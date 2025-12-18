Форма поиска по сайту

18 декабря, 09:28

Происшествия

Подросток и его знакомый задержаны в Алтайском крае за совершение диверсии

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Алтайском крае 15-летнему подростку и его 19-летнему знакомому предъявлено обвинение по статье "Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2025 года 15-летний подросток нашел в одном из каналов в мессенджере объявление о заработке для несовершеннолетних и оставил заявку. Вскоре на связь с ним вышел неизвестный, который предложил за денежное вознаграждение поджечь техническое устройство для передачи сотовой связи. О полученном задании подросток рассказал своему 19-летнему знакомому.

"В начале декабря, действуя по указанию куратора, молодые люди подожгли указанное техническое оборудование", – добавили в СК.

Спустя несколько дней в результате действий сотрудников краевого управления ФСБ и регионального центра по противодействию экстремизму ГУ МВД фигуранты были задержаны.

Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста, а совершеннолетнего фигуранта заключил под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В СК подчеркнули, что диверсия относится к особо тяжким преступлениям, представляющим серьезную угрозу инфраструктуре, экономике и жизни людей. Участие в таких действиях несовершеннолетних вызывает особую тревогу, так как они в силу возраста могут не осознавать тяжести последствий своих поступков.

Закон предусматривает ответственность за диверсии с 16 лет, а при тяжких последствиях – с 14 лет, при этом наказание может достигать от 10 до 20 лет лишения свободы. Уточнялось, что при привлечении к ответственности несовершеннолетних учитываются их возраст, степень осознания своих действий и их последствия.

Ведомство также призвало взрослых проводить разъяснительные беседы с детьми о последствиях преступлений террористического характера и мерах ответственности за их совершение.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет задержаны за попытку диверсии на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. Несовершеннолетние в мессенджере Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его заданиям они совершали поджоги транспортных и энергетических объектов.

