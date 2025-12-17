В Сочи задержаны отец и дочь, которые собирали данные о ВС РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы вместе с сотрудниками службы госбезопасности Абхазии (СГБ РА) задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения про армию России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, граждане РФ по своей воле вступили в контакт через мессенджер Telegram с представителями украинской террористической организации. Получив инструкции, злоумышленники не только собирали данные о российских военнослужащих, но и планировали выезд на территорию Украины для участия в боях против России.

Отец и дочь должны были вступить в состав военизированного формирования, признанного террористическим и запрещенным в РФ. Его курирует Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о покушении на участие в деятельности организации, которая признана в России террористической.

Ранее двоих мужчин арестовали в Москве за перевод денег террористической организации. По версии СК, злоумышленники были сторонниками международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Фигуранты захотели профинансировать международную террористическую организацию и несколько раз перевели средства ее участникам. Были возбуждены два уголовных дела по статье о содействии террористической деятельности.

