В Сочи задержан подозреваемый в вербовке россиян в террористическую организацию

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян в террористическую организацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк рассказала, что мужчина, действуя по приказу иностранного куратора, искал людей в Сети и вовлекал их в противоправную деятельность. В результате ему удалось завербовать трех граждан РФ, которые собирались вместе с ним уехать через третьи страны на Украину, чтобы в дальнейшем вступить в террористическую организацию.

Сам злоумышленник, по предварительным данным, также являлся членом одной из террористических организаций. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Мужчина арестован.

Ранее в МВД РФ предупреждали, что злоумышленники вербуют детей и подростков в преступную деятельность в соцсетях и мессенджерах. По данным ведомства, мошенники начинают общение с юмористического контента, после чего предлагают совершить противоправные действия.

Также злоумышленники часто задействуют экономические приемы для вовлечения в преступную деятельность. Самым частым является формирование ложного образа успешности.