МВД РФ назвало способы вербовки подростков в преступную деятельность в соцсетях

Фото: 123RF/marctran

Злоумышленники, которые вербуют детей и подростков в преступную деятельность в соцсетях и мессенджерах, начинают общение с позитивного и юмористического контента, после чего предлагают совершить противоправные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"Те, кто занимаются вербовкой целенаправленно, никогда не работают в лоб, они всегда подходят издалека. Они начинают с позитивного и юмористического контента, они всегда сначала обеспечивают первую связь и только потом, в какой-то момент, что-то предлагают или убеждают что-то делать", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МВД, такая уловка не всегда работает, однако подобных сообществ достаточно. Также вербовщики часто задействуют экономические приемы для вовлечения в преступную деятельность, отметило ведомство. Самым частым является формирование ложного образа успешности.

"Зачастую подростки гонятся за подписчиками, они гонятся за лайками, за популяризацией своего личного контента", – добавило министерство.

