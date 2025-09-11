МВД рассказало о мошеннической схеме с iCloud Calendar

Фото: 123RF/bloomua

Злоумышленники начали использовать iCloud Calendar для хищения данных у россиян. Об этом сообщает телеграм-канал УБК МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, сперва мошенники создают событие в календаре и помещают фишинговый текст в поле "Заметки". Подконтрольный им email-адрес автоматически пересылает сообщения другим жертвам.

При этом, поскольку письма отправляются с официальных серверов Apple, они успешно проходят проверки и попадают во входящие. Уже в самом сообщении содержится просьба позвонить по указанному номеру для "отмены платежа".

В дальнейшем злоумышленники имитируют службу поддержки и убеждают жертву установить вредоносное ПО, после чего получают доступ к устройству. Это позволяет им похищать банковские данные, пароли и другую информацию.

В МВД подчеркнули, что с подобным сообщением не стоит взаимодействовать. Нужно сообщить о нем в Apple, а для бизнес-пользователей рекомендуется отключить автоматическое принятие приглашений и усилить фильтрацию.

Кроме того, в России активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками банков. В своих схемах они используют "сбой в базе данных", "начисление бонусов" или "подключение к социальной программе". Получив от жертвы нужные данные, аферисты снимают деньги со счета.

