Венесуэла объявила недельный траур по погибшим в результате агрессии США

Фото: ТАСС/EPA/RONALD PENA R

Венесуэла ввела семидневный национальный траур в связи с гибелью военных и гражданских лиц из-за военной операции США на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что траур объявляется в память о "мучениках, самоотверженно отдавших жизни за святую родину".

Также в заявлении правительства это событие названо "преступной военной агрессией".

Американские военные провели операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

По последним данным, всего в результате военной операции США погибли 80 жителей Венесуэлы. Среди них военные и гражданские.