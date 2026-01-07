Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 января, 03:58

Политика

Венесуэла объявила недельный траур по погибшим в результате агрессии США

Фото: ТАСС/EPA/RONALD PENA R

Венесуэла ввела семидневный национальный траур в связи с гибелью военных и гражданских лиц из-за военной операции США на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что траур объявляется в память о "мучениках, самоотверженно отдавших жизни за святую родину".

Также в заявлении правительства это событие названо "преступной военной агрессией".

Американские военные провели операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

По последним данным, всего в результате военной операции США погибли 80 жителей Венесуэлы. Среди них военные и гражданские.

Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

