06 января, 17:51

МИД РФ заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку

Фото: 123RF.com/venemano

Россия готова оказать необходимую поддержку Венесуэле, которой должно быть гарантировано право определять свою судьбу без стороннего вмешательства. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"5 января в Национальной ассамблее Венесуэлы исполнительный вице-президент Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Боливарианской Республики Венесуэла на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, такой шаг показывает решимость правительства страны обеспечить единство и сохранить вертикаль власти, устранить риски конституционного кризиса и сформировать условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы.

Кроме того, МИД отметил, что Москва приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов. Также Россия подтверждает солидарность с народом и правительством Венесуэлы, указало министерство.

"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН", – добавило ведомство.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Глава США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны. Следующее заседание состоится 17 марта.

Адвокат Николаса Мадуро заявил о вопросах законности его похищения

