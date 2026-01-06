Сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу после его захвата США

Фото: ТАСС/picture-alliance/dpa/Stringer

Сын венесуэльского лидера Николаса Мадуро Герра со слезами на глазах выступил с заявлением после того, как его отца захватили американские военные. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на кадры из Национальной ассамблеи Венесуэлы, членом которой является Мадуро-младший.

"Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", – заявил он во время присяги представителей парламента на новый срок до 2031 года.

Сын Мадуро обратил внимание на смирение с захватом глав государств. По его словам, это говорит лишь о том, что ни одна страна не находится в безопасности. Он подчеркнул, что в следующий раз в такой ситуации может оказаться любое государство, которое не захочет подчиниться.

В свою очередь, представитель Еврокомиссия Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. При этом она напомнила, что легитимность Мадуро также не признавалась.

"Нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен", – объяснила Хиппер.

По ее словам, которые передает ТАСС, ЕС будет поддерживать "ограниченные контакты" с властями Венесуэлы.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В результате были захвачены и вывезены из страны Мадуро и его жена. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Также Мадуро и его жене предъявлены обвинения в ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре с целью владения этими средствами против США. Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности.

5 января Родригес, которая являлась исполнительным вице-президентом Венесуэлы, приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. В своей речи она назвала Мадуро и его супругу "героями, находящимися в заложниках в США".

