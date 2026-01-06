Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 16:22

Политика

Сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу после его захвата США

Фото: ТАСС/picture-alliance/dpa/Stringer

Сын венесуэльского лидера Николаса Мадуро Герра со слезами на глазах выступил с заявлением после того, как его отца захватили американские военные. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на кадры из Национальной ассамблеи Венесуэлы, членом которой является Мадуро-младший.

"Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", – заявил он во время присяги представителей парламента на новый срок до 2031 года.

Сын Мадуро обратил внимание на смирение с захватом глав государств. По его словам, это говорит лишь о том, что ни одна страна не находится в безопасности. Он подчеркнул, что в следующий раз в такой ситуации может оказаться любое государство, которое не захочет подчиниться.

В свою очередь, представитель Еврокомиссия Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. При этом она напомнила, что легитимность Мадуро также не признавалась.

"Нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен", – объяснила Хиппер.

По ее словам, которые передает ТАСС, ЕС будет поддерживать "ограниченные контакты" с властями Венесуэлы.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В результате были захвачены и вывезены из страны Мадуро и его жена. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Также Мадуро и его жене предъявлены обвинения в ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре с целью владения этими средствами против США. Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности.

5 января Родригес, которая являлась исполнительным вице-президентом Венесуэлы, приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. В своей речи она назвала Мадуро и его супругу "героями, находящимися в заложниках в США".

Первое заседание по делу Мадуро и его супруги завершилось в Нью-Йорке

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика