26 февраля, 20:14Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву
Фото: министерство обороны РФ
Ликвидирован еще один БПЛА, который атаковал Москву. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.
БПЛА атаковали Москву в четверг, 26 февраля. В общей сложности было нейтрализовано уже 13 дронов, которые летели на столицу.
Для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево вводились временные ограничения. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Однако к настоящему моменту эти меры отменены.