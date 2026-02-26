Собянин: уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву

Фото: министерство обороны РФ

Ликвидирован еще один БПЛА, который атаковал Москву. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.

БПЛА атаковали Москву в четверг, 26 февраля. В общей сложности было нейтрализовано уже 13 дронов, которые летели на столицу.

Для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево вводились временные ограничения. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Однако к настоящему моменту эти меры отменены.

