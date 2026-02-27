Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 февраля, 13:03

Мэр Москвы

Собянин: два спорткомплекса построят на месте бывшей промзоны Огородный Проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На месте бывшей промзоны Огородный Проезд в Москве появятся школы, детские сады и два спорткомплекса, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, что общая площадь территории превышает 330 гектаров и практически весь участок будет реорганизован.

Уже построено почти 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и два бизнес-центра. В стадии строительства – новые жилые комплексы, две школы, два детских сада и технопарк.

Также предусмотрено создание подъездных дорог к жилым домам и социальным объектам, а также строительство железнодорожного путепровода, который соединит улицы Добролюбова и Складочную. Запланирована реконструкция прилегающих дорог.

В дальнейшем на территории появятся:

  • 1,9 миллиона квадратных метров жилья;
  • четыре образовательных комплекса на 3 510 мест и детский сад на 250 воспитанников;
  • два спортивных комплекса;
  • семь многофункциональных центров.

В рамках комплексного развития территорий в бывшей промзоне построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры. Реализация проектов позволит создать на северо-востоке столицы более 14 тысяч новых рабочих мест, добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что в столице продолжается обновление школы № 1574 в Старопименовском переулке, построенной более 120 лет назад. Работы ведутся с сохранением архитектурной уникальности, но с полным обновлением внутренней инфраструктуры. После реконструкции школа преобразится и внутри, и снаружи.

мэр Москвыгородстроительство

