27 февраля, 13:03Мэр Москвы
Собянин: два спорткомплекса построят на месте бывшей промзоны Огородный Проезд
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На месте бывшей промзоны Огородный Проезд в Москве появятся школы, детские сады и два спорткомплекса, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Градоначальник отметил, что общая площадь территории превышает 330 гектаров и практически весь участок будет реорганизован.
Уже построено почти 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и два бизнес-центра. В стадии строительства – новые жилые комплексы, две школы, два детских сада и технопарк.
Также предусмотрено создание подъездных дорог к жилым домам и социальным объектам, а также строительство железнодорожного путепровода, который соединит улицы Добролюбова и Складочную. Запланирована реконструкция прилегающих дорог.
В дальнейшем на территории появятся:
- 1,9 миллиона квадратных метров жилья;
- четыре образовательных комплекса на 3 510 мест и детский сад на 250 воспитанников;
- два спортивных комплекса;
- семь многофункциональных центров.
В рамках комплексного развития территорий в бывшей промзоне построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры. Реализация проектов позволит создать на северо-востоке столицы более 14 тысяч новых рабочих мест, добавил мэр Москвы.
Ранее Собянин рассказал, что в столице продолжается обновление школы № 1574 в Старопименовском переулке, построенной более 120 лет назад. Работы ведутся с сохранением архитектурной уникальности, но с полным обновлением внутренней инфраструктуры. После реконструкции школа преобразится и внутри, и снаружи.