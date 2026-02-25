Собянин рассказал о ярких проектах благоустройства около транспортных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году столичные власти благоустроили территории около 41 объекта, включая станции метро и МЦД, пересадочные узлы, улицы с трамвайными линиями и другие участки улично-дорожной сети. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Комплексное благоустройство территорий около транспортных узлов, по словам мэра, предполагает расширение тротуаров и разделение потоков переходов для избежания неудобств пешеходов при движении. Не менее важным является и упорядочивание парковок, установка современного экологичного освещения, а также создание комфортных условий для посадки на наземный транспорт и мест для отдыха.

"Одним словом, территории возле транспортных объектов должны стать первоклассным общественным пространством – красивым, функциональным и максимально востребованным", – подчеркнул градоначальник.

Например, в прошлом году продолжилось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии. Около нее сосредоточено множество значимых объектов, включая Театр Российской Армии, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации и музей-квартиру Ф. М. Достоевского. В связи с этим все работы проходят в условиях плотной городской застройки, сложной гидрогеологии с обильным водопритоком и наличием развитой сети инженерных коммуникаций.

Несмотря на это, специалисты уже убрали под землю воздушные кабели и проложили водосточные сети в рамках программы "Чистое небо". Пешеходная зона была расширена, благодаря чему там смогли уместить свыше 300 энергосберегающих фонарей, опоры контрастного освещения на переходах и современные остановки для наземного транспорта.

Также был обновлен газон. Теперь его увеличенная площадь составляет 23,4 "квадрата". Для автолюбителей, в свою очередь, оборудовали новые парковки, рассчитанные на 540 машин.

Открытие станции метро "Университет Дружбы Народов" значительно сократило время в пути для десятков тысяч людей, включая местных жителей, студентов и сотрудников РУДН, а также пациентов крупных медицинских учреждений, продолжил глава города.

В то же время улучшение инфраструктуры улиц Миклухо-Маклая, Академика Волгина, Академика Опарина и Островитянова, находящихся в непосредственной близости от станции, сделало пешие прогулки более комфортными.

Здесь, в частности, убрали в кабельную канализацию свыше 20 километров воздушных линий электропередачи и проложили ливневую канализацию. Тротуары и проезжую часть привели в порядок, а на переходах установили современные фонари и опоры контрастного освещения.

Кроме того, для удобства пассажиров наземного транспорта обновили остановочные павильоны и обустроили парковочные места для автомобилей. Сама территория была озеленена: теперь там разбит газон, на котором высажено более 320 деревьев.

В свою очередь, во Внукове работники создали безопасный пешеходный маршрут от жилых домов до станции метро "Аэропорт Внуково". Еще один регулируемый переход появился и на Боровском шоссе. Там же были модернизированы тротуары и подъезды к жилым домам, подчеркнул Собянин.

Помимо этого, в минувшем году благоустройство коснулось территории вокруг семи станций МЦД. На втором этапе работ в порядок привели территории у вокзала Серп и Молот, а также станций МЦД-3 Косино и МЦД-4 Кусково. Также комфортные зоны появились у станций Дмитровская и Царицыно (МЦД-2), Останкино (МЦД-3) и Новохохловская (МЦК и МЦД-2).

Работы у Кускова предполагали расширение тротуаров, обновление покрытия дорог, а также установку энергосберегающих фонарей и новых остановочных павильонов. Параллельно с этим на улице Новотетерки создали спортивный кластер, включающий памп-трек, скейт-парк, площадки для стритбола и волейбола.

Возле Останкина, в свою очередь, обновили пешеходные маршруты. В частности, на улице Новомосковской и в проезде Дубовой Рощи расширили и заасфальтировали тротуары, установили современные фонари и новые остановочные павильоны, а также организовали парковочные зоны.

По итогам работ у Новохохловской появился безопасный пешеходный маршрут, сокращающий пешую прогулку от жилого квартала до станции до 10 минут. Причем тротуар с деревянным настилом и перилами был проложен вдоль железнодорожных путей. Для обеспечения комфорта и безопасности там установили около 50 уличных фонарей со светодиодными лампами, сделали резиновое покрытие и установили светофор со звуковой и световой сигнализацией.

Вместе с этим благоустроены были также территории вокруг четырех крупных пересадочных узлов: Домодедовская, Семеновская, Речной вокзал и Лухмановская. Более того, к завершению подошли работы около еще одного узла Отрадное.

По словам мэра, Домодедовская преобразилась сильнее всего. В рамках программы "Чистое небо" там обустроили дождевую канализацию, обновили покрытия тротуаров и проездов, а также установили светодиодные фонари и контрастные опоры освещения на переходах. Озеленение территории включало разбивку газона и посадку крупномерных деревьев.

В зеленой зоне вдоль Каширского шоссе были отремонтированы дорожки, лестницы и пандусы. Одновременно с этим специалисты отремонтировали три детские и две спортивные площадки, а также зону для воркаута и футбольное поле.

В то же время в районе пересадочного узла Отрадное в распоряжении горожан появились удобные общественные зоны. Например, у выходов из метро можно посетить зеленые зоны для отдыха с перголами и качелями, продолжил градоначальник.

В порядок были приведены и скверы на улице Хачатуряна и улице Декабристов, а на пересечении Хачатуряна и Каргопольской сделали детскую и спортивную площадки. Благоустройство коснулось и зоны отдыха на пересечении Северного бульвара и улицы Декабристов. Там разбили газон, поставили лавочки и установили современное освещение. На Северном бульваре создали террасное пространство в экостиле.

"Прошедший год мы не зря называли годом Московского трамвая. Первый беспилотный трамвай, новые линии на Трифоновской и проспекте Академика Сахарова, а еще – более 100 приподнятых посадочных платформ на трамвайных остановках", – заметил мэр.

Ярким примером стала улица Трифоновская и Рижская площадь, где после 30-летнего перерыва восстановили трамвайные пути и запустили маршрут № 5. Для удобства пассажиров здесь же оборудовали 11 приподнятых платформ. Ко всему прочему на Рижской площади также создано комфортное общественное пространство с зонами отдыха, украшенное стелой "Рижский кот".

"В планах на 2026 год – благоустройство территорий, прилегающих к 39 транспортным объектам, общей площадью более 299 гектаров, а также реконструкция двух путепроводов", – заключил глава города.

Ранее Собянин рассказывал, что около будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро появится около 13 километров новых дорог с 6 искусственными сооружениями. Там возведут путепроводы и дублеры вдоль Новорижского шоссе по направлению в область, а также для съезда в сторону будущего транспортного узла "Ильинская".

