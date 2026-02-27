Янтарь возрастом до 50 млн лет нашли в Калининграде

Фото: ambercombine.ru

Уникальный янтарь возрастом в 30–50 миллионов лет был найден в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Янтарь образовался благодаря личинке древнего жука. Камень обнаружили специалисты комбината во время ручной сортировки янтаря, он станет экспонатом в музее комбината.

"Он (образец янтаря. – Прим. ред.) образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов ее тела", – пояснила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Среди редких образцов, добытых в Приморском карьере в последние годы, в экспозиции также представлены инклюзы "Стрекоза" и "Таракан", самоцвет "Янтарное сердце" и другие экземпляры.

