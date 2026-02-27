Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 10:28

Наука

Янтарь возрастом до 50 млн лет нашли в Калининграде

Фото: ambercombine.ru

Уникальный янтарь возрастом в 30–50 миллионов лет был найден в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Янтарь образовался благодаря личинке древнего жука. Камень обнаружили специалисты комбината во время ручной сортировки янтаря, он станет экспонатом в музее комбината.

"Он (образец янтаря. – Прим. ред.) образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов ее тела", – пояснила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Среди редких образцов, добытых в Приморском карьере в последние годы, в экспозиции также представлены инклюзы "Стрекоза" и "Таракан", самоцвет "Янтарное сердце" и другие экземпляры.

Ранее в Архангельской области нашли особо крупный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата. Это первый камень более 50 каратов, найденный в 2026 году. Это также 52-й уникальный камень, извлеченный на месторождении. Специалисты отнесли находку ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота.

Читайте также


наукарегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика