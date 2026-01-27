Муравей возрастом 40 млн лет найден внутри куска янтаря из коллекции Гете

Фото: nature.com

Немецкие ученые нашли муравья возрастом примерно 40 миллионов лет в янтаре коллекции, принадлежащей писателю Иоганну Вольфгангу фон Гете. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на Йенский университет имени Фридриха Шиллера.

Речь идет о представителе вымершего вида Ctenobethylus goepperti, который ранее был известен по находкам в смоле.

При этом всего в двух кусках янтаря исследователи обнаружили трех насекомых: муравья, детритницу и мошку. Коллекция, включающая в общей сложности 40 кусков янтаря с побережья Балтийского моря, хранится в Национальном музее Гете в Веймаре.

