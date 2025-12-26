Science Daily: ученые спустя 20 лет нашли в Боливии считавшуюся вымершей рыбу

Фото: sciencedaily.com

Ученые обнаружили редкого сезонного киллифиша Moema claudiae в Боливии, который более 20 лет считался вымершим. Об этом сообщается в журнале Science Daily.

Рыба пропала после уничтожения ее исходной среды обитания, преобразованной в сельскохозяйственные угодья. Вид был включен в список находящихся под критической угрозой исчезновения по классификации Международного союза охраны природы (IUCN).

Живую популяцию обнаружили ученые Хайнц Арно Драверт и Томас Отто Лиц в ходе полевой экспедиции. Рыба нашлась во временном водоеме, скрытом в фрагменте леса. Также удалось впервые сфотографировать рыбу в естественной среде обитания и получить о ней новые данные.

В этом же водоеме выявили еще шесть видов сезонных киллифишей. Исследователи заявили о необходимости срочных мер по охране территории. Обнаруженный водоем остается единственным известным местом обитания Moema claudiae в дикой природе.

