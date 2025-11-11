Австралийские ученые нашли новый вид пчел с "дьявольскими рожками"

Фото: 123RF.com/lamyai

Ученые в Австралии открыли новый вид пчел с маленькими рожками, похожими на те, которые изображают у дьявола. Об этом сообщила пресс-служба университета Кертина.

Эксперты уточнили, что новый вид насекомых был найден в ходе изучения дикого цветка Marianthus aquilonarius Западной Австралии. Их назвали Megachile (Hackeriapis) lucifer.

Как отметил автор исследования Кит Прендергаст, новый вид пчел получил такое название из-за необычной рогатой головы самки. Университет пояснил, что слово "люцифер" с латыни переводится как "несущий свет".

"Как раз когда я описывал новый вид, я смотрел сериал Netflix "Люцифер". Я большой поклонник главного героя, и для меня стало очевидно, как назвать новую пчелу", – указал Прендергаст.

По его словам, баркодирование ДНК показало, что самец и самка принадлежат к одному виду и не совпадают с другими известными видами пчел и экземплярами из музейных коллекций. Ученый подчеркнул, что они стали первыми новыми представителями данной группы пчел, описанной за последние более чем 20 лет.

Прендергаст также предположил, что эти насекомые могут оказаться под угрозой исчезновения из-за нарушения среды обитания и других факторов.

