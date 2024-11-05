Vancouver is Awesome: призрачную рыбу с сотней острых зубов вынесло на побережье Канады

Фото: vancouverisawesome.com/ Kendra Luckow

Призрачную рыбу с сотней острых зубов вынесло на побережье острова Ванкувер в Канаде. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Vancouver is Awesome.

Находку обнаружила эколог Кендра Луков 26 октября. Как уточнила женщина, она гуляла вдоль берега, когда ее внимание привлекло небольшое существо. Эколог подчеркнула, что еще никогда не видела столько зубов у живого существа.

Женщина сделала фотографию и выложила ее в группу, посвященную морским животным. В комментариях пользователи предположили, что это рыба змеезуб. В свою очередь, сотрудница министерства рыболовства и океанов Канады Мария Корнтвей заявила, что это рыба Coryphaenoides leptolepis (призрачный гренадер).

В конце октября индийские рыбаки выловили девять редких рыб аномально большого размера в Бенгальском заливе, а затем двух самых крупных из них продали за 1,5 миллиона рупий. Местные жители называют такую рыбу "телия сила". Как рассказали рыбаки, обычно "телия" обитает в глубоких водах, однако в этот раз ее поймали у устья реки Ганг.

До этого в Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля. По легенде, эта рыба предвещает катаклизмы. О необычном улове рассказал капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон. Он разместил фотографию, на которой он вместе с одним из участников круиза держит рыбу с длинным узким телом и большими глазами.