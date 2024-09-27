В Индии рыбаки поймали девять редких рыб и продали их за 1,5 млн рупий

Фото: ТАСС/ABACA

Индийские рыбаки выловили девять редких рыб аномально большого размера в Бенгальском заливе. Две самые крупные из них были проданы за 1,5 миллиона рупий, передает Kalinga TV.

Местные жители называют такую рыбу "телия сила". Она используется в приготовлении снадобий против старения. Такую рыбу покупают не только в Индии, но и за границей.

По словам рыбаков, обычно "телия" обитает в глубоких водах, однако в этот раз ее поймали у устья реки Ганг. Улов доставили в город Дингха, после чего к рыбакам пришли толпы местных жителей и туристов.

Ранее в Австралии рыбаки поймали редчайшего сельдяного короля. По легенде, эта рыба предвещает катаклизмы. О необычном улове рассказал капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон. Он разместил фотографию, на которой он вместе с одним из участников круиза держит рыбу с длинным узким телом и большими глазами.

Между тем желтоглазый пингвин, крупнейший из новозеландских видов материковых пингвинов, стал птицей года в Новой Зеландии. В мире осталось всего 4 000–5 000 особей желтоглазых пингвинов, и их численность продолжает сокращаться. Последние 15 лет количество гнездящихся птиц уменьшилось на 78%, только за последний год их число сократилось на 18%.

