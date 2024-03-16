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16 марта, 09:44

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ОЭЗ "Технополис "Москва" стала опекуном красного волка из Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" взяла под опеку красного волка из Московского зоопарка. Это произошло в рамках внедрения принципов устойчивого развития экологического, социального и корпоративного управления (ESG-практик), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Красный (горный) волк является одним из редких видов хищников, официально признанным вымирающим видом. Он занесен в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ.

"ОЭЗ "Технополис "Москва" стала одной из первых инфраструктурных площадок в стране, где начали внедрять ESG-практики. Многие резиденты, которые уже используют в управлении бизнесом такие стандарты, применяют ресурсосберегающие технологии, ведут раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов углекислого газа", – рассказал замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян.

По его словам, в текущем году может быть заключено до 10 новых соглашений, а концепцию устойчивого развития могут внедрить свыше 20% компаний зоны. Замруководителя департамента отметил, что ОЭЗ выбрала опекунство над животным в качестве способа внесения вклада в сохранение биоразнообразия.

Красные волки прибыли в столичный зоопарк в 1957 году. На сегодняшний день там проживает группа из трех самцов-братьев.

Особая экономическая зона взяла на себя обеспечение волка по кличке Рон. Она начнет оплачивать часть питания и содержания животного. В год на это будет уходить около 600 тысяч рублей.

"Принимая участие в программе опеки Московского зоопарка, ОЭЗ "Технополис "Москва" выбрала животное, наиболее нуждающееся в поддержке: красный волк находится под угрозой полного исчезновения на территории страны", – подчеркнул гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Ранее в Московском зоопарке поселился бородач или ягнятник – хищный пернатый из семейства ястребиных. Он прибыл из Алма-Аты. Бородачу еще не исполнилось и года. Зоологи пока еще не установили пол птицы. Специалисты выявят его осенью во время общей диспансеризации хищных птиц.

Тюленю Бруни из Московского зоопарка исполнился один год

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