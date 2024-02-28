Московский зоопарк объявил набор волонтеров

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Московский зоопарк в преддверии летнего сезона объявил набор волонтеров. Об этом зоосад сообщил в своем телеграм-канале.

Волонтер – уважаемый помощник зоопарка, его поддержка нужна посетителям и животным, говорится в сообщении. Так, добровольцы консультируют посетителей на входе, в павильонах и на территории, помогают проводить массовые мероприятия, следят за тем, чтобы гости не кормили и не пугали животных, а также помогают садово-парковому отделу.

В зоопарке отметили, что график помощников свободный – каждый человек сам решает, сколько часов в неделю он готов потратить. Куратор и тимлидеры будут поддерживать волонтеров, проводя для них обучение и инструктаж по безопасности, лекции и экскурсии.

Более того, для помощников зоосада есть бонусы, среди которых бесплатный вход на все экспозиции зоопарка, горячие обеды и фирменная одежда. Заявки на прием в волонтеры принимаются на адрес электронной почты VolonterZoo@culture.mos.ru или онлайн на сайте зоопарка от лиц старше 18 лет.

Ранее в Московском зоопарке прошел Международный день полярного медведя, в честь которого для белой медведицы Айки подготовили два торта. Первый из снега с рыбой, фруктами, яблоками и ягодным сиропом, а второй – изо льда с рыбой. Также специалисты запустили в ее бассейн карпа.

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